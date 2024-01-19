В Подмосковье упростили порядок и процедуру получения разрешения на организацию розничного рынка

Теперь в Подмосковье можно получить разрешение на организацию рынка за восемнадцать дней на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Отмечается, что Подмосковье остается регионом-лидером по количеству розничных рынков в стране. Сейчас полностью исключена необходимость предоставления документов через МФЦ. Соответствующее свидетельство на право организации розничного рынка поступит предпринимателю сразу в личный кабинет.

Услуга доступна на портале госуслуг в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что максимальная цифровизация процессов помогает сократить время реагирования на жалобы от жителей на внештатные ситуации.