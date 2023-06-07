Производство абразивной продукции увеличится в Подмосковье благодаря новому комплексу

В подмосковной Электростали появился производственно-складской комплекс, где будут изготавливать абразивные ленты компании ABRAFORM. Областное Минжилполитики выдало объекту разрешение на ввод в эксплуатацию.

Застройщиком выступило ООО «СВИСС АБРАЗИВС». Площадь объекта превысила две тысяч квадратных метров. Там установили современное оборудование для выполнения производственных задач. Здание комплекса разделили на три части — технологический цех, административно-бытовую часть и складскую зону, что позволит создать необходимые условия для производства и хранения продукции. Отметим, что теперь в округе появились 40 новых рабочих мест. Проект находился на сопровождении у менеджера ЦСС при областном Правительстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область занимает второе в России место по численности населения, при этом растет быстрее всех.