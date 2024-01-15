В Подмосковье зарегистрировано всего лишь девять тысяч безработных жителей

На сегодняшний день в Московской области зафиксирован самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в России. Так, уровень безработицы составляет 0,22%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

Глава ведомства подчеркнула, что на настоящий момент численность зарегистрированных безработных жителей почти в два раза меньше в сравнении с началом прошлого года. Так, на одного безработного в регионе приходится 9 вакансий.

Также в ведомстве уточнили, что для эффективного поиска работы жители могут воспользоваться порталом «Работа в России», где с помощью специальных фильтров можно найти работу удобную по расположению, интересам, зарплатным ожиданиям и графику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что аварийные дома планируется расселить в поселке Южный в микрорайоне Климовск.