Андрей Воробьев: аварийные дома планируется расселить в поселке Южный Климовска

«Собственникам предоставим сертификаты на покупку нового жилья в расчете 130 тысяч рублей за квадратный метр. Тем, у кого квартира в соц. найме — можем предложить выкуп этой квартиры, покупку другой квартиры в устраивающем доме на вторичном рынке, строительство нового многоквартирного дома в Климовске для жителей расселяемых домов», - сообщил губернатор.