Андрей Воробьев: аварийные дома планируется расселить в поселке Южный Климовска
Фото: [Пресс-служба губернатрора и правительства МО]
В поселке Южный в микрорайоне Климовск, где ранее возникли проблемы с отоплением, планируется расселить аварийные дома. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Сегодня приехал в Климовск, жителям я обещал бывать тут регулярно. Начали с поселка Южный, где мы столкнулись с рядом сложностей во время запуска тепла — дома старые, большие мощности тянут с трудом. Поэтому мы решили предложить жителям расселение», - рассказал глава региона.
По его словам, в общей сложности в поселке находится 42 дома. Девять из них — в хорошем состоянии, а 33 являются аварийными. В этих домах проживает 861 человек.
«Собственникам предоставим сертификаты на покупку нового жилья в расчете 130 тысяч рублей за квадратный метр. Тем, у кого квартира в соц. найме — можем предложить выкуп этой квартиры, покупку другой квартиры в устраивающем доме на вторичном рынке, строительство нового многоквартирного дома в Климовске для жителей расселяемых домов», - сообщил губернатор.
Ранее Андрей Воробьев отметил важность модернизации коммунальной инфраструктуры.