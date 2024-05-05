В Подмосковье завершается прием заявок на субсидии для поддержки производства овощей

Завтра в Подмосковье завершается прием заявок на предоставление субсидии производителям овощей защищенного грунта, выращенных с применением технологии досвечивания.

Подать заявку на участие в отборе можно по ссылке, победители будут объявлены в середине мая, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Государственная поддержка способствует увеличению объемов производства овощей, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. Он напомнил, что в настоящее время областным Минсельхозпродом предоставляется около тридцати субсидий.

«С победителями отбора будут заключены соглашения для предоставления субсидий общей суммой более пятидесяти девяти миллионов рублей», — отметил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Селятино началось строительство нового транспортно-логистического хаба.