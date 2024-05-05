В Подмосковье завершается прием заявок на субсидии для поддержки производства овощей
Фото: [пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
Завтра в Подмосковье завершается прием заявок на предоставление субсидии производителям овощей защищенного грунта, выращенных с применением технологии досвечивания.
Подать заявку на участие в отборе можно по ссылке, победители будут объявлены в середине мая, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Государственная поддержка способствует увеличению объемов производства овощей, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. Он напомнил, что в настоящее время областным Минсельхозпродом предоставляется около тридцати субсидий.
«С победителями отбора будут заключены соглашения для предоставления субсидий общей суммой более пятидесяти девяти миллионов рублей», — отметил министр.
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