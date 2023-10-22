В подмосковной Дубне состоялась акция «Здоровая суббота»

Почти тридцать различных специалистов провели прием пациентов в рамках акция «Здоровая суббота», которая прошла накануне в Дубне. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Примечательно, что вместе с врачами Медсанчасти-9 прием пациентов проводили сотрудники клиники «ДНК» и учреждений ФМБА России: Государственного научного центра — Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна, Научно-исследовательского института пульмонологии, Клинико-диагностического центра Федерального клинического центра высоких медицинских технологий.

Всем посетителям был предложен легкий завтрак и кислородные коктейли. Для детей организовали игровую зону с демонстрацией мультфильмов. Также частью мероприятия стала познавательная аудиолекция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

По итогам акции, было зарегистрировано 671 посещение, при этом девятнадцать человек пригласили на дальнейшее обследование в медицинские учреждения ФМБА России. А еще тридцать пациентов пройдут лечение в дневном или круглосуточном стационаре МСЧ-9. По словам руководителя Медико-санитарной части № 9 ФМБА России Ирины Ларионовой, такие приемы будут проводиться на регулярной основе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что уже в следующем году во всех медучреждениях региона окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.

https://mosregtoday.ru/news/gubernator-vorobev/gubernator-podmoskovja-v-2024-godu-my-okonchatelno-poproschaemsja-s-analogovym-medoborudovaniem/