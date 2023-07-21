Губернатор Подмосковья: в 2024 году мы окончательно попрощаемся с аналоговым медоборудованием

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал о работе по замене устаревшего медицинского оборудования в областных учреждениях здравоохранения.

«Мы заметно обновляем медицинское оборудование. Дело в том, что врачи не приходят работать на старом оборудовании. Их компетенция предполагает работу на современном оборудовании, качественном, цифровом», - сказал Воробьев.

Он отметил, что благодаря использованию современного цифрового оборудования можно быстро получить второе мнение. Новое оборудование позволяет проводить более точные исследования и, соответственно, ставить более точные диагнозы и определять эффективный план лечения.

«Поэтому в 2024 году мы окончательно попрощаемся с аналоговым оборудованием, которое безнадежно устарело. Это была масштабная программа, которую мы реализовывали порядка четырех лет и благополучно ее завершаем», - сказал губернатор.

Говоря о влиянии санкций на обновление медоборудования, Воробьев отметил, что процесс стал сложнее, в том числе из-за логистики, но, тем не менее, все ключевые поставщики поставляют оборудование и в стационары, и в поликлиники области. Он добавил, что заметная часть оборудования — отечественного производства, оно соответствует необходимым стандартам.

«И стационары, и поликлиники должны соответствовать современному качеству здравоохранения. У нас порядка 100 КТ и 48 МРТ в регионе. Что важно — они работают в три смены. (…) У нас распределение географическое таково, что ты можешь получить эту услугу достаточно быстро», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал о работе по привлечению медиков в Подмосковье.