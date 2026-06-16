В подмосковном музее выставили коронационный стакан, связанный с трагедией на Ходынском поле в 1896 году

В краеведческом музее города Железнодорожный представлен уникальный экспонат — коронационный стакан, ставший немым свидетелем трагедии на Ходынском поле в день коронации Николая II в 1896 году. Металлическая кружка, покрытая белой эмалью с синими и красными узорами, вензелями императорской четы и двуглавым орлом, была частью так называемых «царских гостинцев» — 400 тысяч подарочных наборов, которые раздавали на народном гулянии, передает REGIONS .

Тогда, утром 18 мая, чудовищная давка унесла, по официальным данным, около 1 400 человек, а по некоторым оценкам — до 4 тысяч.

Как рассказала директор музея Наталья Сотникова, этот стакан стал одним из первых экспонатов учреждения, которое открылось в 1970 году. Коллекция собиралась при активном участии местных жителей и основателя музея Александра Шушерова.

Он не только возглавил музей, но и передал в его фонды множество документов и фотографий, а позже написал первую книгу по истории города на основе архивных материалов.