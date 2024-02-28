В подмосковном Путилково стартовало строительство многоуровневой парковки

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило извещение о начале строительства многоуровневой парковки с торговыми площадями в деревне Путилково Красногорского городского округа.

Согласно проекту, трехэтажное здание с эксплуатируемой кровлей будет иметь общую площадь чуть более семнадцати с половиной тысяч квадратных метров, и вмещать четыреста двадцать машин. На первом этаже здания, с утеплением в объем этажа, будут торговые помещения, а на 2-3 этажах — паркинг с переменной высотой.

А завершение всех работ запланировано на первый квартал следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый водовод в Люберцах обеспечит чистой питьевой водой более шестидесяти тысяч жителей.