В подмосковном Щелково 14-летняя школьница выпала с пятого этажа и выжила

Как пишет «МК», уникальность произошедшего в городе Щелково Московской области еще и в том, что при падении с высоты пятого этажа подросток не получила даже ни единого перелома.

История началась с перевешивания занавесок. В какой-то момент девочка потеряла равновесия, стоя на подоконнике, и улетела вниз. Попытка зацепиться за карниз была неудачной, зато внизу подростка ждал внушительных размеров снежный сугроб, который на 100% смягчил падение.

Кроме того выяснилось, что девочка занимается боевыми искусствами. Благодаря чему, она сумела грамотно сгруппироваться в полеты и сделать свое падение максимально безболезненным.

«И спорт в данной ситуации ей в буквальном смысле слова помог выжить. В больнице медики не нашли у пациентки ни одной травмы», — пишет издание.

После досконального врачебного осмотра школьница была отправлена медиками домой, с назидательной просьбой быть впредь осторожнее.

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