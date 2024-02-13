В подмосковном Солнечногорске продолжается строительство самой большой школы

Строительство самой большой средней общеобразовательной школы продолжается в деревне Голубое в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что общая площадь нового здания будет составлять чуть более двадцати восьми тысяч квадратных метров. Работы здесь ведутся в рамках президентского проекта «Образование».

На данный момент полностью завершен конструктив всего здания, а также монтаж окон и обустройство внутренних перегородок. Строительная готовность объекта составляет более 50%. Ввод школы в эксплуатацию запланирован к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что более семидесяти школ и детских садов откроют в Подмосковье в этом году.