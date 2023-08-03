В подмосковном Талдоме в практику вошли выездные встречи чиновников с жителями

Очередная встреча состоялась в поселке Вербилки. Сюда прибыли глава округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов Михаил Аникеев, городской прокурор Руслан Головачев и кураторы по направлениям в городской администрации. Было поднято много острых вопросов по различным темам, особенно по ЖКХ. На каждый вопрос был получен развернутый ответ.

Юрий Крупенин заверил, что такие полезные встречи будут устраиваться на постоянной основе.