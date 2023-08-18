В подмосковных Химках идет активное благоустройство лесопарка

В Химках подрядные организации благоустраивают лесопарк. В настоящий момент выполнена половина работ от общего объема.

Обновление лесопарка находится на особом контроле городской администрации. Глава округа Дмитрий Волошин постоянно выезжает на место, общается с представителями подрядчика, при необходимости вносит коррективы.

Очередная проверка рабочего процесса у руководителя муниципалитета состоялась совместно с региональным министром благоустройства Михаилом Хайкиным. Отмечено, что все идет по плану. В лесопарке установлена детская игровая зона, проложены дорожки и тропинки протяженность четыре километра, установлены опоры освещения, началось обновление зоны отдыха у воды.

«В этом году при поддержке губернатора Андрея Воробьева мы приступили к благоустройству лесопарка площадью 132 гектара. Все работы проводим бережно, чтобы сохранить уникальную природу лесопарка», - говорит Дмитрий Волошин.

До наступления зимы специалисты заменят покрытие на детской площадке, заменят настил у пруда, подведут коммуникации для освещения, подключат 20 камер видеонаблюдения. Продолжится обустройство пешеходных дорожек. По просьбам химкинцев благоустроят территорию вокруг родника Святого Георгия, сделают площадку для выгула собак, парковки для велосипедов.

Работы по первому этапу благоустройства в рамках целевой областной программы «Парки в лесу» должны завершиться следующей весной.