В подмосковных Химках на Рабочей улице построят современный жилой район

Министерство жилищной политики Московской области утвердило проект планировки комплексного развитии территории нового современного жилого района, обеспеченный детскими садами, школой, поликлиникой и многофункциональным центром, на Рабочей улице в подмосковных Химках.

Примечательно, что инвестора для развития территории определили на аукционе, инициированном Правительством региона. Так, группа «Самолет» и администрация городского округа Химки уже подписали договор о комплексном развитии территории.

Отмечается, что в рамках заключенного договора для переселения из ветхих домов застройщик передаст десять процентов от введенного в эксплуатацию жилья. В результате более тысячи жителей Химок получат возможность переехать в современное и комфортное жилье. Каждую квартиру передадут новоселу с чистовой отделкой и установленной сантехникой.

Также на обновленной территории построят школу для 1650 детей и три детских сада. Помимо этого, девелопер возведет поликлинику на 215 посещений в смену, МФЦ, отделение почты и опорный пункт полиции.

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