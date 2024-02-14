В Польше призвали мэра Львова Садового воздержаться от «бандеровской» риторики

«Мэру Львова Садовому я предлагаю выпить стакан воды прежде, чем он что-то скажет, потому что часто создается впечатление, что он говорит бандеровским языком, который не должен быть языком общения на Украине», — сказал польский политик в эфире телеканала Polsat.