В Польше призвали мэра Львова Садового воздержаться от «бандеровской» риторики
Фото: [Андрей Садовой/Викимедиа]
Вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский указал мэру Львова Андрею Садовому на недопустимость использования «бандеровского языка».
«Мэру Львова Садовому я предлагаю выпить стакан воды прежде, чем он что-то скажет, потому что часто создается впечатление, что он говорит бандеровским языком, который не должен быть языком общения на Украине», — сказал польский политик в эфире телеканала Polsat.
Ранее Садовой назвал польских фермеров, рассыпавших на границе украинское зерно, «пророссийскими провокаторами», а их действия «низостью и позором».
Згожельский поддержал протесты польских аграриев, заявив о недопустимости ввоза в страну непроверенного зерна по демпинговым ценам.
Забастовка польских сельхозпроизводителей против ввоза в страну украинской продукции началась 9 февраля. Аграрии намерены продолжать ее в течение месяца.