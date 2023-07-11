«Не будет лишним сходить в церковь»: священник объяснил, как определить человека, в которого вселилась темная сила

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Константин Харитонов объяснил, как понять, что в близкого человека или коллегу по работе вселилась темная сила, и чем ему можно помочь.

Священник не советует самостоятельно решать, что кто-то вселился в знакомого или родственника, потому что можно ошибиться.

«Если же мы видим неадекватное отношение наших близких, то надо с любовью им помочь, помолиться за них, не раздражать, не обижать и самое главное — не осуждать», — заявил отец Константин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, однозначной оценки странного или «бесовского» поведения людей нет, но подтвердить или опровергнуть сомнения может любой опытный священнослужитель.

«Я не могу дать примеры, а то люди будут их мерить на других и ставить диагноз. Убедиться в том, что в вашего ближнего кто-то вселился, можно, но об этом нужно обязательно спросить опытного священника. Он и подскажет, что делать дальше. В любом случае, если что-то не так, то не будет лишним сходить к священнику», — добавил протоиерей.

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