В приемных семьях в Подмосковье воспитываются свыше 22 тысяч детей-сирот

В Подмосковье в семьях приемных родителей, опекунов, попечителей и усыновителей воспитываются 22,5 тысячи детей. Это 98 процентов от общего числа сирот в регионе, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

«Важно, чтобы каждый ребенок жил и воспитывался в семье. Поэтому в Подмосковье реализуется целый комплекс мер социальной поддержки для приемных семей», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Семьям, которые воспитывают детей-сирот, напомнил Игорь Брынцалов, в Подмосковье выплачивается ежемесячное пособие. Его размер зависит от возраста ребенка и образовательного учреждения. Также предусмотрен ряд выплат, в том числе на отдых. Кроме того, такие семьи и дети получают ежегодное пособие и стипендию губернатора.

Для тех, кто хочет взять на воспитание ребенка-сироту, в Московской области работает семьдесят три школы приемных родителей. Каждый год подготовку в них проходят около двух тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил приемных родителей, чьи дети отличились в спорте и творчестве.