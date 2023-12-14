Губернатор Подмосковья наградил многодетных и приемных родителей, дети которых отличились в спорте и творчестве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова наградили многодетных и приемных родителей, дети которых добились высоких результатов в спорте и творчестве в ходе торжественной церемонии «Гордость Подмосковья». В общей сложности были отмечены более 40 человек, среди которых были также дети участников СВО.

«Наша задача — подчеркнуть тот благородный труд родителей, заботу, внимание, материнскую и отеческую любовь к детям, благодаря которым они добиваются заметных успехов. Очень приятно, что сегодня здесь присутствуют и многодетные семьи, и семьи участников СВО — все, кто уделяет особое внимание семейному воспитанию. Наш президент делает акцент на традициях, единстве и взаимопонимании. Все это, прежде всего, ваша заслуга», — сказал Воробьев.

Губернатор также поблагодарил омбудсмена за то, что она находится «в эпицентре самых разных, порой весьма тяжелых событий». Так, например, благодарность губернатора получили Олег и Ольга Абрамовы из Павлово-Посадского округа. Они занимаются воспитанием семерых детей, их сын Иван неоднократно становился лауреатом Московского международного фестиваля «Музыкальный калейдоскоп», областного конкурса юных исполнителей «Приокские наигрыши». Кроме того, в 2023 году он и его сестра Алена стали призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Ольга Абрамова отметила, что область оказывает семье необходимую поддержку, в том числе, предоставляет льготы.

Помимо этого, награды получили Любовь и Владимир Марковы из Балашихи, Александр Елец и Евгения Скачкова из Ступино и не только.

«Когда я знакомилась со списком тех, кого сегодня должна награждать — лауреаты и победители всероссийских, международных конкурсов, в очередной раз поняла, что Московская область — это благодатная земля, которая растит такие семьи, таких детей, которыми можно гордиться», — подчеркнула Львова-Белова.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.