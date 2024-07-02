В Приморье мужчина упал в море из-за справления малой нужды

В акватории Приморья продолжаются поиски мужчины, который выпал за борт судна. Как пишет издание «Vse42.ru» , до происшествия пассажир пытался облегчиться «по-маленькому».

26 июня в Приморье пассажир судна из Амги в порт Адими Тернейского района упал в воду. Выяснилось, что за секунды до этого он пытался сходить в туалет прямо в воду, удерживая равновесие на корме транспорта. Однако координация подвела мужчину.

Мужчина пропал. Поисково-спасательная операция продолжается. Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку. Полагают, что здесь имеет место нарушение требований охраны труда. Прокуратура также проводит проверку нарушения правил безопасности. Пока судьба исчезнувшего пассажира остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что в Надымском районе ЯНАО прекратили поиски пропавшего мужчины.