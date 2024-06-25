В Надымском районе ЯНАО прекратили поиски пропавшего мужчины

Найден пропавший житель ямальского села Пангода, ЯНАО. Мужчина оказался мертвым, поисково-спасательную операцию прекратили. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ДПСО.

25 июня стало известно о пропаже 39-летнего мужчины, жителя села Надымского района. Поисково-спасательная операция началась тем же днем, были разосланы и опубликованы ориентировки. Мужчину искали спасатели и волонтеры, пока в итоге не наткнулись на тело.

В мертвом признали пропавшего надымчанина. Близким и родным выразили соболезнования. Причины трагедии не раскрываются.

Напомним, в Сочи пропала туристка из Липецкой области. Девушка имела неосторожность зайти в воду при неблагоприятных погодных условиях. Тягун утащил ее в воду, больше на суше она не появлялась. Позже стало известно, что девушка погибла. Ее тело нашли и вытащили из моря.