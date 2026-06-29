В Приокско-Террасном заповеднике сотрудники и студенты начали подсчет травинок

В Приокско-Террасном заповеднике под Серпуховом разгар полевого сезона. Сотрудники вместе со студентами собирают травяные укосы на лесных полянах, чтобы затем разобрать каждую травинку по видам и взвесить. Эти данные, собираемые с 1950-х годов, помогают ученым понять, как меняется луговая растительность и сколько корма получат зимой местные зубры, передает REGIONS .

Лето в Приокско-Террасном заповеднике — время не только для прогулок и наблюдений, но и для скрупулезной полевой работы. Фенолог Галина Соколова вместе с инспекторами и студентом-практикантом недавно завершила контрольные срезы травы на десяти лесных полянах. Собранное сырье упаковали в десять вместительных мешков — теперь их предстоит разобрать до последнего стебелька.

Процесс, который ученые в шутку называют гигантским травяным пазлом, требует терпения и внимательности. Каждое растение нужно идентифицировать, рассортировать по трем группам: злаки, бобовые и разнотравье. После сортировки все взвешивают. Казалось бы, монотонная процедура, но за ней стоит многолетняя традиция: регулярные укосы ведутся здесь с середины прошлого века. Сено идет на зимнюю подкормку зубров, а собранные данные позволяют отслеживать динамику лугового травостоя десятилетиями.

Зачем все это нужно? Во-первых, анализ показывает питательность и урожайность каждого участка. Во-вторых, многолетние наблюдения дают картину того, как меняется растительный покров под влиянием климата и других факторов. В-третьих, это помогает строить прогнозы о том, что ждет луга в будущем.

Работы хватает, поэтому на помощь приходят волонтеры. В научном отделе сейчас кипит жизнь — не хватает разве что народных песен, как в старые времена на сенокосе. А уже на следующей неделе исследователи переключатся на лес. На пробных площадках будут наблюдать за деревьями: какие породы укрепляют позиции, а какие уступают место соседям в борьбе за солнечный свет.

Студентов-практикантов тоже ждет погружение в работу без гаджетов.

«Пусть учатся работать в лесу по-настоящему. Никаких смартфонов, никакой связи — только компас, зоркий глаз и старинное „Ау!“, если заблудишься!», — говорит Галина Соколова.

Так в заповеднике проходит лето — в ритме лопат, весов и живого диалога с природой.