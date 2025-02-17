В продававшейся в «Перекрестке» партии рыбы «Люди любят» обнаружили червей

В «Перекрестке» приняли решение изъять из продажи партию рыбы «Люди любят», в которой были обнаружены черви. После этого компания провела дополнительную проверку других партий этого бренда, сообщили РИА Новости в X5 Retail Group.

Некоторые телеграм-каналы ранее сообщали о том, что жительница Москвы обнаружила паразитов в красной рыбе марки «Люди любят», купленной в магазине «Перекресток». Она пять дней ждала ответа от службы клиентской поддержки магазина.

«Перекресток» снимает с полок эту партию товара, а также проводит выборочную проверку других партий данного производителя. Сеть инициирует расследование на производстве поставщика для проверки соответствия производственных процессов всем необходимым нормам», — сообщили в компании.

В компании сообщили, что это первый случай недовольства данной продукцией. В ближайшее время они свяжутся с клиентом, чтобы обсудить возможность возврата полной стоимости покупки. Также будет проведен дополнительный инструктаж для сотрудников службы поддержки.

Ранее сообщалось, что торговая сеть «ВкусВилл» приостановила продажи десерта после жалоб на осколки стекла внутри.