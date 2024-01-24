В прошлом году свыше сорока тысяч жителей Подмосковья получили помощь от персональных помощников

В Подмосковье работает служба персональных помощников, которые круглосуточно помогают бойцам СВО и жителям с инвалидностью. Только в прошлом году свыше 40 тысяч наших жителей получили их помощь. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

На сегодняшний день в регионе проживает более четырехсот двадцати тысяч инвалидов, которым необходима помощь и поддержка. Персональные помощники чутко подходят к каждому инвалиду — изучают профили, узнают интересы, специфику необходимой помощи для дальнейшей деликатной работы.

Примечательно, что помощники назначаются проактивно. Так как Социальная защита узнает об изменении статуса жителя и предлагает необходимые варианты помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что уже в начале лета в подмосковном Красногорске откроют Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.