В Раде сообщили о назначении Залужного послом в Великобритании

На фоне непрекращающихся в украинском сегменте соцсетей слухов об аресте бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил у себя на странице, что тот уже назначен послом Киева в Лондоне.

Как уверяет украинский нардеп, Великобритания якобы уже выдала экс- главкому ВСУ агреман. В то же время на сайте Офиса президента Украины указ о новом назначении Залужного пока не публиковали.

В свою очередь «Резидент» утверждает, что Залужный до сих пор еще на Украине и находится в заложниках у президента Зеленского. Киевская верхушка опасается бунта в ВСУ из-за фактической узурпации власти из-за отмены президентских выборов, поэтому пока намерены не отпускать его от себя далеко.

«Ермак отдал поручение Главе СБУ контролировать экс-главкома, пока тот не сделает публичное заявление в поддержку Зеленского и не согласится на должность посла в Британии. Офис президента специально вбросил информацию о назначении Залужного в Лондон, чтобы сместить акцент с информации нашего источника», – утверждает канал.

Ранее мы сообщали, что уволенный с поста главы СНБО Украины Данилов может повторить судьбу Залужного.