Уволенный с поста главы СНБО Украины Данилов может повторить судьбу Залужного

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный стал послом Украины в Великобритании, а уволенный с поста СНБО Алексей Данилов может занять ту же должность, но уже в Норвегии. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Данилов станет выполнять дипломатические миссии в Норвегии, однако это вызывает недоумение у украинцев. Они оставили в блоге Гончаренко кучу комментариев, где даже призывали отправить Данилова под Бахмут. Сам же депутат ограничился достаточно скромными постами.

«Данилов идет в послы. Отправится в Норвегию», — написал Гончаренко.

Понять негодование украинцев легко, ведь Данилов ранее оконфузился не один и даже не два раза. Сначала он оскорбил представителя Китая по Евразии Ли Хуэя, а позже намекнул на участие Украины в теракте в «Крокус Сити Холле». Уволить его могли также за конфликт с главой офиса президента Украины.

Ранее сообщалось, что Украину и Россию призвали к скорейшим переговорам.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга