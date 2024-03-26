Уволенный с поста главы СНБО Украины Данилов может повторить судьбу Залужного
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Экс-главком ВСУ Валерий Залужный стал послом Украины в Великобритании, а уволенный с поста СНБО Алексей Данилов может занять ту же должность, но уже в Норвегии. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Данилов станет выполнять дипломатические миссии в Норвегии, однако это вызывает недоумение у украинцев. Они оставили в блоге Гончаренко кучу комментариев, где даже призывали отправить Данилова под Бахмут. Сам же депутат ограничился достаточно скромными постами.
«Данилов идет в послы. Отправится в Норвегию», — написал Гончаренко.
Понять негодование украинцев легко, ведь Данилов ранее оконфузился не один и даже не два раза. Сначала он оскорбил представителя Китая по Евразии Ли Хуэя, а позже намекнул на участие Украины в теракте в «Крокус Сити Холле». Уволить его могли также за конфликт с главой офиса президента Украины.
Ранее сообщалось, что Украину и Россию призвали к скорейшим переговорам.
*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга