В районе атакованных пляжей Севастополя обнаружен неразорвавшийся боеприпас — МЧС

Третьи сутки после теракта на пляже поселка Учкуевка в Севастополе, что до сих пор закрыт, продолжаются оперативно-следственные действия, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомстве, в акватории в районе пляжей в Учкуевке и соседней Любимовке был найден неразорвавшийся вражеский кассетный боеприпас. В ближайшее время он будет стационарно ликвидирован взорван, сообщили в МЧС.

«Обнаружен один неразорвавшийся кассетный боеприпас. Планируется его уничтожение на месте», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в ходе оперативно-следственных мероприятий специалистами были исследованы порядка 2 гектаров морского дна. В ближайшее время будут осмотрены оставшиеся 4.5 га.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.