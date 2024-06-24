Спустя сутки после воскресной ракетной атаки украинских вооруженных формирований на Севастополь, где на пляже поселка Учкуевка погибли и пострадали мирные жители, выясняются некоторые неприятные подробности тех страшных минут.

Как передает Mash со ссылкой на очевидца, прячмо во время атаки ВСУ владельцы аттракциона банан продолжали себе преспокойно "стричь купоны", катая отдыхающих с детьми по водной глади моря.

В частности, 41-летняя выжившая в тот день девушка по имени Наталья отправила своего 15-летнего сына кататься на банан. Через мгновение, увидев у себя в мобильном сообщение экстренных служб Севастополя об ракетной опасности, она потребовала прекратить катание детей. В это же самое время начались взрывы. Однако владельцы аттракциона заявили, что бояться нечего, а следы от выстрелов ПВО в небе - якобы последствия празднования Дня Нептуна. И отказались отдавать ей ребенка.

Сообщается, что девушка уже обратилась в полицию с требованием к правоохранителям проверить на безопасность действия работников пляжа. Отмечается, что они также отазывались возвращать и других людей на берег. Причем, прямо во время вражеских прилетов.

Утром в воскресенье, 23 июня, в поселке Учкуевка в Севастополе после ликвидации в небе средствами ПВО украинской ракеты американского производства ATACMS ее кассетные части упали на пляж, где в этот момент отдыхали сотни туристов и местных жителей. В результате произошедшего пострадали более 120 человек. Четверо, среди которых дети, погибли. Вторник, 24 июня, объявлен в городе днем траура.

Напомним, СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь. Сегодня в понедельник, 24 июня, в Севастополе - День траура.