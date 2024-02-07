В расписании автобусов «Мострансавто» вероятны сбои из-за снегопада
Фото: [Минтранс МО]
В АО «Мострансавто» предупредили о вероятных сбоях в расписании движения автобусов в связи со снегопадом. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
Как отметили в компании, по причине сильного снегопада автобусы начали работать по фактическому прибытию на остановки. Пассажиров призвали более тщательно рассчитывать свое время в пути.
В пресс-службе добавили, что службы управления движением перешли в режим повышенной готовности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе закупят более тысячи новых автобусов.