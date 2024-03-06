Экс-худрук театра Вахтангова Римас Туминас умер после продолжительной болезни

Советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас умер в реанимации. Об этом ТАСС сообщил директор театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Римас Туминас скончался в стенах больницы 6 марта в возрасте 72 лет. Легендарный режиссер страдал от тяжелой болезни долгие годы. По некоторым данным, у деятеля культуры был рак.

Туминас являлся художественным руководителем театра им. Евгения Вахтангова в Москве до 6 мая 2022 года, но уехал из РФ назад на родину, в Литву. Туминас покинул должность из-за проблем со здоровьем и долго лечился в Европе.

Постановщик отличился в разных театрах своими спектаклями, но больше всего ставил сюжеты на сценах по известным книгам русских классиков. В 1990 году Туминас основал Малый театр Вильнюса, где показал постановки «Три сестры, «Вишневый сад», «Чайка» (А.Чехов), «Маскарад» (М. Лермонтов) и многие другие. В 2007-м в московском «Современнике» показали «Горе от ума» по комедии А.Грибоедова, которую ставил Туминас.

Римаса Туминаса неоднократно награждали за вклад в развитие театров России и Литвы и за деятельность в области культуры и искусства. Именно при его руководстве театр Вахтангова получил международную известность и признание.

Ранее выяснилось, из-за чего мог умереть звезда сериалов «Счастливы вместе» и «Глухарь».