В Роскачестве рассказали, как выбрать качественные продукты для приготовления блинов

Блинчики получаются разными у каждой хозяйки, но есть основные правила выбора продуктов, которые помогут сделать их особенно воздушными и вкусными.

Как объяснили в Роскачестве, из пшеничной муки высшего сорта или с пометкой «экстра» получатся тонкие и практически кружевные блины. Цвет муки должен быть кремовым или белым, без странных примесей и комков. Также для блинов нужно выбрать сливочное масло. Его потребителям советуют брать только в фольгированной упаковке по не слишком заниженной стоимости. Это в среднем около 90—100 рублей за 100 граммов.

Подсолнечное масло для приготовления блинов лучше брать рафинированное с хорошим сроком годности. При этом чем масло светлее, тем лучше. Покупателям не советуют брать тары с осадком на дне. Яйца также важно брать свежие, без плесени, трещин и сколов.

«В классическом молоке жирностью 3,2% по ГОСТ 31450 должно быть не менее чем 3,0 г белка (часто его количество немного больше — 3,2—3,4 г); 3,2 г молочного жира (никакого другого жира в молоке просто не должно быть) и в среднем 4,6 г лактозы (это молочный сахар, обязательный компонент молока). Обратите внимание на энергетическую ценность молока. Чем больше жирность молока, тем больше калорий содержат эти же 100 г продукта», — добавили в организации.

Отдельного внимания стоят добавки для блинов. Сгущенное молоко нужно выбирать в банке без вздутий и сколов. А сметана должна быть подписана как есть, не сметанным продуктом или сметанкой.

При выборе любых продуктов важно смотреть на целостность упаковке и срок годности. При внимательном отношении к выбору продукты будут свежими и качественными, следовательно, и блины получатся вкусными и цельными.

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