Подмосковные врачи рассказали, сколько блинов можно дать ребенку без вреда для здоровья

Главный педиатр региона, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, можно ли давать ребенку блины, не навредив его здоровью. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам врача, давать детям блины можно начиная с двухлетнего возраста. Начинать нужно с маленьких порций — одного или двух кусочков. Затем объем можно увеличивать. Блины для детей должны быть изготовлены из бездрожжевого теста с небольшим количеством соли.

Специалист подчеркнула, что блины для детей должны быть приготовлены самостоятельно и быть как можно менее жирными.

Детям до трех лет можно есть блины из теста на кефире или йогурте — не более пяти штук за раз. В качестве начинки следует использовать фарш из мяса курицы или индейки, фрукты, ягоды, творог.

Самыми вредными видами начинки для блинов являются жирное мясо, икра, сгущенка и начинка с рафинированным сахаром.