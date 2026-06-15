В Роскачестве рассказали, какие продукты опасно покупать на рынке в жару

В жаркую погоду покупателям следует особенно внимательно относиться к выбору продуктов на рынках, поскольку нарушение условий хранения может привести к ухудшению их качества и безопасности. Об этом в разговоре с « Лентой.ру » сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По словам специалиста, мясо, рыба, молочная продукция и готовые блюда должны храниться исключительно в охлаждаемых витринах при температуре не выше +6 градусов. Если такие товары находятся под прямыми солнечными лучами, от их покупки рекомендуется отказаться, поскольку риск порчи значительно возрастает.

Эксперт отметила, что при выборе мяса и птицы важно обращать внимание на внешний вид и запах. Липкая поверхность, подозрительный блеск, темные пятна или кисловатый запах могут свидетельствовать о начале порчи продукта.

Свежую рыбу, как пояснила Спеценко, лучше приобретать целиком или крупными кусками на ледяной подушке. Признаками качества считаются прозрачные глаза и яркие жабры, тогда как мутность глаз и серый оттенок жабр говорят о нарушении условий хранения.

Отдельное внимание специалист рекомендовала уделять ягодам, фруктам и зелени. Перед употреблением их необходимо тщательно промывать, поскольку на поверхности могут сохраняться бактерии, загрязнения и следы удобрений.

Также в Роскачестве посоветовали избегать покупки заранее разрезанных арбузов и дынь. В жару бактерии на открытой мякоти размножаются особенно быстро, что повышает риск пищевых отравлений.

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