Пенсионерам отменили скидку на презервативы: ветераны отреагировали с юмором
REGIONS: В подмосковном магазине отменили пенсионную скидку на презервативы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Скандал в одном из сетевых магазинов Подмосковья. Администрация убрала пенсионную скидку с презервативов. Фото ценников разлетелись по соцсетям, вызвав бурное обсуждение. Но главные «виновники» — пожилые покупатели — не возмутились, а от души посмеялись. Об этом сообщает REGIONS.
В местных пабликах появились снимки ценников, из которых следовало: льгота для пенсионеров больше не распространяется на средства контрацепции. Ажиотаж в сети нарастал, однако сами пожилые жители неожиданно отнеслись к нововведению с юмором. Председатель местной организации ветеранов Сергей Лысюк заявил, что для его поколения эта тема не актуальна и вызывает лишь добрый смех. По его словам, у пожилых людей сегодня совсем другие приоритеты: льготные лекарства, тарифы ЖКХ и благоустройство.
Отмена скидки на интимные товары никак не отразится на благополучии пенсионеров, зато подарила жителям повод для улыбки. Ветеран подчеркнул, что настоящие социальные проблемы требуют внимания, а этот случай — лишь забавный курьез.
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