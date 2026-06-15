Пенсионерам отменили скидку на презервативы: ветераны отреагировали с юмором

Скандал в одном из сетевых магазинов Подмосковья. Администрация убрала пенсионную скидку с презервативов. Фото ценников разлетелись по соцсетям, вызвав бурное обсуждение. Но главные «виновники» — пожилые покупатели — не возмутились, а от души посмеялись. Об этом сообщает REGIONS .

В местных пабликах появились снимки ценников, из которых следовало: льгота для пенсионеров больше не распространяется на средства контрацепции. Ажиотаж в сети нарастал, однако сами пожилые жители неожиданно отнеслись к нововведению с юмором. Председатель местной организации ветеранов Сергей Лысюк заявил, что для его поколения эта тема не актуальна и вызывает лишь добрый смех. По его словам, у пожилых людей сегодня совсем другие приоритеты: льготные лекарства, тарифы ЖКХ и благоустройство.

Отмена скидки на интимные товары никак не отразится на благополучии пенсионеров, зато подарила жителям повод для улыбки. Ветеран подчеркнул, что настоящие социальные проблемы требуют внимания, а этот случай — лишь забавный курьез.

Ранее сестра Жанны Фриске в день памяти певицы показала редкие детские фото.