В России хотят изменить маткапитал для роста рождаемости

Министр труда Антон Котяков сообщил о планах изменить программу материнского капитала. Цель — усилить ее влияние на демографию, в частности, на рождение вторых детей. Об этом также сообщает РБК .

Глава ведомства отметил, что действующая система требует обновления. Маткапитал хорошо работал в прошлом, но сейчас его эффективность снизилась. Расширение программы в 2020 году помогло поддержать семьи с первенцами, однако этого недостаточно для роста демографии.

В министерстве разрабатывают новые подходы. Планируется создать более действенный инструмент поддержки, возможно, изменив саму программу. Котяков указал, что многие текущие меры уже не дают нужного результата.

Особое внимание уделяется проблеме кредитной нагрузки семей. Министр назвал ее серьезным барьером для рождения детей. Помощь от государства должна быть доступна и тем, у кого есть долги перед банками. Значительная часть средств маткапитала сегодня направляется на улучшение жилищных условий и погашение ипотеки.

Программа материнского капитала была продлена до 2030 года. С февраля его размер на первого ребенка составляет 690 тыс. руб., а при рождении второго семья получает дополнительно около 222 тыс.

Ранее в Госдуме пояснили, есть ли возможность положить маткапитал на счет.