В России могут ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников

В России в преддверии майских праздников могут ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт, чтобы не допустить роста цен на фоне ажиотажного спроса.

С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее обращение он направил главе Минсельхоза Оксане Лут, сообщает РИА Новости.

Ограничения предлагается ввести до 1 июня 2025 года, оставив при этом возможность корректировки в зависимости от ситуации на рынке.

Чернышов напомнил, что временные экспортные ограничения уже вводились в России как эффективный механизм стабилизации цен. Так, с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в стране действовал запрет на вывоз некоторых видов мяса домашней птицы, что позволило увеличить объемы предложения на внутреннем рынке. Также вводилась беспошлинная квота на импорт отдельных видов куриного мяса.

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