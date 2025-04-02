Может спровоцировать заболевания: диетолог раскрыла, чем опасна трендовая карнивор-диета

Среди желающих сбросить лишний вес набирает популярность карнивор-диета, предполагающая, что употреблять в пищу можно любые продукты животного происхождения — мясо, яйца, рыбу. Несмотря на популярность, эта диета не имеет ничего общего со здоровым питанием и современными рекомендациями по снижению или поддержанию веса, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Александра Тараско.

По ее словам, карнивор-диета — это вариант кето диеты. Она предполагает неограниченное потребление мяса, рыбы, яиц, допускается молочная продукция.

«Причем можно есть это столько, сколько хочешь, до насыщения, не подсчитывая калории, ни в чем себя не ограничивая, но почти полностью исключаются продукты растительного происхождения: овощи, фрукты, бобовые, зелень, злаки. Якобы так питаются хищники и когда-то питался человек, но это совершенная неправда, потому что человек — всеядное существо, он ест и мясо, и растительную пищу. Так приспособлен его желудочно-кишечный тракт», — пояснила диетолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что человек должен питаться сбалансированно и разнообразно. Здоровое питание — это когда половина тарелки заполнена растительной пищей, то есть овощами и зеленью.

«Что касается снижения веса, то чудодейственного эффекта здесь никакого нет. Любое снижение веса — это снижение калорийности. Если посчитать калорийность, человек просто не может съесть много мяса и перебрать калории. Отсюда и похудение. Может быть, день-два ты ешь много мяса и тебя это как-то вдохновляет, но в конце концов ты сокращаешь потребление», — продолжила диетолог.

За счет такого ограниченного списка продуктов и можно похудеть, но пользы от такой диеты, по словам эксперта, нет.

«Несмотря на то, что диета богата белком, а его довольно часто не хватает в рационе современного человека, такое количество белка многим совершенно не нужно и может даже навредить здоровью, вызвав избыточную нагрузку на пищеварение, почки и спровоцировать различные заболевания», — подчеркнула Тараско.

Еще один огромный минус мясной диеты, продолжила она, — это отсутствие клетчатки.

«Если нет клетчатки, то начинает изменяться микробиом. Начинают погибать бактерии толстого кишечника, которые отвечают за многие функции нашего организма, ослабевает иммунитет, падает настроение. Ухудшается всасывание и усвоение витаминов и питательных веществ», — добавила эксперт.

Если диета практикуется долгое время, наносится огромный урон здоровью, но даже краткосрочные эксперименты не буду полезны.

«В этой диете нет преимуществ и каких-то существенных положительных особенностей. И надо помнить, что такого рода однобокие, ограниченные диеты, как правило, всегда приносят больше вреда, чем пользы. Лучше сократить калорийность, но включать в свой рацион различные группы продуктов. Особенно продукты растительного происхождения, богатые клетчаткой, витаминами и минералами», — заключила Тараско.

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