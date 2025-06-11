В России могут в десять раз увеличить штраф за распитие алкоголя на детских площадках

В России рассматривают возможность повышения штрафов за распитие алкоголя на детских площадках в десять раз, пишет SHOT.

Сейчас за подобное правонарушение гражданам грозит штраф от 500 до 1,5 тыс. руб. Депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов считает, что нынешнее наказание слишком мягкое. По его мнению, оно не служит сдерживающим фактором для граждан.

«Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции», — отметил Миронов.

Он предложил увеличить минимальный штраф за распитие алкоголя на детских площадках до 5 тыс. руб. Если и это не даст желаемого результата, отметил депутат, следует вводить еще более серьезные штрафы.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил ввести в России наказание за продажу алкоголя несовершеннолетним. Он отметил, что такие действия следует приравнивать к преступлениям.