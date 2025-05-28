В Госдуме предложили ввести наказание за продажу алкоголя детям

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, продажу алкогольных напитков несовершеннолетним нужно приравнять к преступлению против здоровья, а виновных — сажать в тюрьму. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что имеющиеся штрафы за указанные нарушения недостаточно строги, что провоцирует распространение опасной практики среди продавцов. Так, с точки зрения законодательства человек, продавший алкоголь несовершеннолетним, наносит вред здоровью средней тяжести.

По мнению парламентария, система продажи алкогольных напитков и никотинсодержащих веществ в нашей стране несовершенна. Тем не менее с ужесточением законодательства число торговцев, продающих детям спиртные напитки, в разы сократится.

Ранее сообщалось, что подросток в состоянии алкогольного опьянения зарезал четырех сверстников на день рождения в Иркутской области.