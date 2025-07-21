В России могут ввести бесплатные парковки возле социальных объектов

Депутаты планируют внести в Государственную думу законопроект, который предоставит россиянам право бесплатно парковаться на платных парковочных местах возле объектов социальной инфраструктуры, пишет РИА Новости .

Инициаторами законопроекта выступили лидер партии Сергей Миронов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Ожидается, что проект будет представлен на рассмотрение парламента в ближайший понедельник.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о необходимости дополнения статьи 13 Федерального закона частью 11. Согласно предлагаемым изменениям, гражданам будет гарантировано право на бесплатное использование платных парковок, расположенных рядом с объектами социальной инфраструктуры.

Законопроект также содержит определение категории «объекты социальной инфраструктуры». К ним относятся все организации и объекты, которые удовлетворяют социальные потребности населения: образовательные и медицинские учреждения, объекты специализированного жилищного фонда, культурные и спортивные организации, объекты религиозного назначения и культурного наследия.

Авторы законопроекта считают, что такое определение полностью соответствует существующим нормам законодательства и четко определяет категории объектов, имеющих право на льготное парковочное обслуживание.

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