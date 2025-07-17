Археологи сделали уникальную находку периода медного века

Сургутские археологи совершили уникальное открытие во время раскопок в Салехарде — они обнаружили древний могильник возрастом около пяти тысяч лет. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Находка стала первой в истории археологии достоверно подтвержденной локацией с медными изделиями эпохи энеолита в арктическом регионе. Могильный комплекс включает более 15 захоронений с необычными погребальными обрядами.

Как рассказали археологи, часть умерших была завернута в бересту, других поместили в лодки. Глубокие двухметровые ямы выкопаны ступенями, их стены укреплены досками и покрыты охрой. Над каждым захоронением сооружали деревянный настил, а сверху насыпали курган, на который ставили перевернутый сосуд.

Среди находок особую ценность представляют медные украшения — трапецевидная подвеска и фрагменты пластины. Эти артефакты, созданные в медном веке, свидетельствуют о высоком статусе погребенных и развитых торговых путях древности. Ученые также нашли следы ритуальных костров.

Открытие сделано в районе Обдорского острога, где ранее уже находили фрагменты древней крепости. Руководитель раскопок Олег Кардаш подчеркивает, что это первая подобная находка не только в Сибири, но и во всех северных регионах мира.

Ранее сообщалось, что археологи рассказали о найденных предметах на раскопках в Вачском округе.