В России могут ввести маркировку контента с нарушениями ПДД

Российские власти намерены проработать вопрос маркировки аудиовизуального контента, в котором демонстрируются нарушения правил дорожного движения. Предполагается, что такая мера поможет снизить влияние материалов, способных формировать опасное поведение на дорогах. Об этом пишет ТАСС .

Правительство России поручило профильным ведомствам изучить возможность введения специальной маркировки для контента с демонстрацией нарушений ПДД. Соответствующая инициатива содержится в утвержденном кабмином документе, сообщает ТАСС.

К работе над вопросом до 2027 года привлекут Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД России. Предполагается, что маркировка может использоваться для предупреждения граждан о материалах, способных популяризировать рискованное поведение за рулем.

По итогам проведенной работы ведомства подготовят и представят в правительство доклад с предложениями по дальнейшему регулированию этой сферы.

До этого сообщалось, что в Минтрансе Подмосковья призвали жителей к осторожности на дорогах в праздничные выходные.