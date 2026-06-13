В России могут ввести маркировку контента с нарушениями ПДД
ТАСС: контент с нарушениями ПДД могут начать маркировать в России
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Российские власти намерены проработать вопрос маркировки аудиовизуального контента, в котором демонстрируются нарушения правил дорожного движения. Предполагается, что такая мера поможет снизить влияние материалов, способных формировать опасное поведение на дорогах. Об этом пишет ТАСС.
Правительство России поручило профильным ведомствам изучить возможность введения специальной маркировки для контента с демонстрацией нарушений ПДД. Соответствующая инициатива содержится в утвержденном кабмином документе, сообщает ТАСС.
К работе над вопросом до 2027 года привлекут Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД России. Предполагается, что маркировка может использоваться для предупреждения граждан о материалах, способных популяризировать рискованное поведение за рулем.
По итогам проведенной работы ведомства подготовят и представят в правительство доклад с предложениями по дальнейшему регулированию этой сферы.
До этого сообщалось, что в Минтрансе Подмосковья призвали жителей к осторожности на дорогах в праздничные выходные.