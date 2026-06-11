В Минтрансе Подмосковья призвали жителей к осторожности на дорогах в праздничные выходные

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали жителей и гостей Подмосковья к осторожности на дорогах в период длинных праздничных выходных.

В ведомстве отметили, что в праздники количество транспортных средств на дорогах традиционной увеличится, так как многие едут в места отдыха или на дачи.

Водителей призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД, а также не садиться за руль в состоянии опьянения или сильной усталости. Если предстоит длительная поездка, следует останавливаться каждые 2-3 часа для отдыха. Помимо этого, нельзя оставлять в салоне детей и животных: в выходные в регионе ожидается жаркая погода. Пешеходам рекомендовали переходить проезжую часть только в установленных местах и использовать световозвращатели в темное время суток.

Сейчас в регионе проводится «Неделя безопасности». В рамках проекта волонтеры и представители администраций дежурят в местах притяжения людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.