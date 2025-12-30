В России начали продавать миниатюрные презервативы

Изделия длиной до 7 см предназначены для мужчин с определенными анатомическими особенностями. Производитель отметил, что продукция полностью соответствует техническим требованиям и проходит обязательный контроль качества.

Проблема, которую призваны решить новые презервативы, актуальна во всем мире. По оценкам экспертов, от 15 млн до 50 млн мужчин испытывают значительные трудности с подбором контрацептивов из-за нестандартных размеров. В России число таких мужчин составляет около 900 тыс. человек.

В случае успеха на рынке компания рассматривает возможность расширения линейки. В перспективе могут появиться изделия с размерами от 7 см до 13 см. Также обсуждается экспорт продукта на рынки азиатских стран.

Представители бренда заявляют, что на данный момент аналогов их миниатюрных презервативов в мире не существует.

