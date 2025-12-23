Женщина пожаловалась на изменившийся запах пота после 40 лет, но ее мужу это нравится

Физиологические изменения в зрелом возрасте могут влиять не только на здоровье, но и на психологическое состояние и интимную жизнь, пишет издание Slate.

С этой проблемой столкнулась женщина, которая пожаловалась на изменившийся после 40 лет запах пота. Она отметила, что начала потеть сильнее — ее смущает новый, как ей кажется, неприятный запах. Парадокс в том, что ее муж утверждает, что этот запах ему нравится.

«Муж утверждает, что ему все нравится. Но я чувствую запах, и мне от него противно. Я поговорила с врачом, сдала анализ крови, и она сказала, что ничего страшного нет. Она считает, что эти изменения связаны с перименопаузой», — рассказала женщина.

Несмотря на медицинское «добро», женщина продолжает испытывать дискомфорт во время близости, беспокоясь о том, как ее воспринимает партнер.

Известный секс-коуч Рич Юзвяк, к которому пара обратилась за советом, дал нестандартные рекомендации. Он призвал женщину поверить словам мужа, отметив, что многим людям нравится естественный запах тела любимого человека.

Эксперт предложил ей разобраться, что именно вызывает отвращение: сам запах или ее собственное восприятие и страх быть непривлекательной.

