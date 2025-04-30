В России посчитали индекс шашлыка в 2025 году

За один год шашлык в среднем подорожал на 9%. Как отметили в КП, это немного при средней инфляции в 10,04%. Получается, что в 2025 году россияне больше отдадут за шашлык, чем год назад. Все из-за лука, который прибавил к стоимости +58% за 12 последних месяцев.

При изучении рынка выяснили, что самым бюджетным шашлыком является куриный, а самым дорогим — из баранины.

Неприятные цены стали и на готовые наборы. По данным аналитического центра «Чек Индекс», в среднем на шашлык, шампуры, мангал, уголь и средство для розжига уйдет 3572 рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Также эксперты отметили, что спрос на курятину вырос на 10% как раз перед предстоящими праздниками.

Несмотря на обидную для покупателей ситуацию с луком, отмечены и другие подорожания.

Так, баранина стала дороже на 12%, а свинина на 10%. Курица сбросила в цене 1%. В общей сложности шашлык из баранины обойдется в 2025 году в 1251 руб., из свинины в 590 руб., куриный — в 353 руб. Однако эти показатели взяли из расчета 1,5 кг мяса и 0,5 репчатого лука. В суммы не включали маринады, соусы и закуски.

Ранее был назван главный секрет приготовления правильного шашлыка.