Назван главный секрет приготовления правильного шашлыка

Для приготовления шашлыка необходимо выбирать мясо молодых животных с наименьшим количеством жировых вкраплений. Оно будет мягче и лучше усвоится организмом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила врач- гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Легче других усваиваются мясо кролика и индейка, именно им лучше отдать предпочтение при приготовлении шашлыка, отметила эксперт. Популярные среди любителей барбекю свинина, баранина и говядина мало отличаются по сбалансированности аминокислот, кроме того, они более жесткие из-за большого количества соединительных тканей.

«Мясо кролика полезнее всего, особенно людям, имеющим проблемы с метаболизмом, так как в составе содержится большое количество белка и до 15% жира», — подчеркнула Сухорукова.

Для маринада врач посоветовала выбирать натуральные ингредиенты без добавления искусственных ароматизаторов и консервантов. Лимонный сок, мед, горчица или кефир помогут сделать мясо мягче и сочнее, добавив ему пикантный вкус.

«Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше отказаться от жирного мяса, а маринад делать самим. Также не следует зажаривать мясо на огне до хрустящей корочки, именно в ней появляются опасные соединения, которые повышают риски рака», — заявила гастроэнтеролог.

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Обращать внимание стоит не только на мясо для шашлыка и маринад, но и на размер порции. За один прием пищи эксперт не рекомендовала есть больше 200-300 граммов шашлыка, переедание может навредить поджелудочной железе и негативно сказаться на самочувствии, вызвав чувство тяжести, вздутие, метеоризм и тошноту. Объем порции зависит не только от качества блюда, но и от возраста, уровня физической активности и пола человека. Например, у здорового молодого мужчины, занимающегося спортом 3-4 раза в неделю, процесс усваивания пищи будет гораздо лучше, чем у человека, имеющего хронические заболевания или проблемы с ЖКТ, добавила Сухорукова.

«Помимо шашлыка, на природе хорошо употреблять различные фрукты и овощи. Они содержат множество витаминов и минералов, необходимых для здоровья. Кроме того, они легко усваиваются организмом и не вызывают чувства тяжести в животе. Не забывайте о зелени, которая содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов», — рассказала врач.

Фото: [ freepik.com ]

В зелени содержатся витамин C, помогающий укрепить иммунитет и улучшить усвоение железа, калий и магний, поддерживающие работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также укрепляющие слизистые оболочки и стимулирующие выработку антител витамин A и бета-каротин. Базилик обладает противомикробным действием, кинза выводит токсины, тимьян облегчает симптомы простуды, продолжила эксперт. Железо, которое содержится в петрушке, шпинате, тимьяне и щавеле, предотвращает анемию, улучшая транспортировку кислорода. Витамин K, содержащийся в петрушке, шпинате, щавеле и сельдерее, регулирует свертываемость крови, ускоряет заживление ран, поддерживает здоровье костей.

«Важно помнить, что людям с нарушениями работы ЖКТ, при индивидуальной непереносимости и во время беременности зелень может быть противопоказана», — дополнила Сухорукова.

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