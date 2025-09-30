В России предложили передавать невостребованные деньги умерших в бюджет

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь выступил с неординарной законодательной инициативой. Как пишет «Парламентская газета», он предложил централизованно передавать в государственный бюджет денежные средства, оставшиеся на счетах умерших граждан, на которые не нашлось наследников.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, невостребованное имущество скончавшегося человека может быть передано в доход федерального или регионального бюджета.

Однако оставшиеся на банковских счетах или у брокеров средства часто продолжают числиться в финансовых организациях. Банки и брокерские компании не несут прямой обязанности по активному выявлению таких счетов и не заинтересованы в их закрытии.

По приблизительным оценкам, общий объем подобных невостребованных активов в России достигает 1 трлн руб. Эти средства, получившие в публичном поле название «загробных денег», могли бы существенно способствовать сокращению дефицита государственного бюджета.

Инициатива уже нашла предварительную поддержку у главы комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова. При этом он отметил, что перед тем, как передавать средства государству, необходимо провести тщательную оценку и понять, какой именно финансовый объем может пополнить казну.

