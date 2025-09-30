Зарплаты бюджетников планируют повысить на 7,6% с 2026 года

Правительство России планирует с 1 января 2026 года повысить на 7,6% оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений. Соответствующие положения содержатся в проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы, внесенном в Государственную Думу, выяснило РИА Новости .

Согласно документам, индексация затронет работников федеральных учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры и науки. На последующие годы также предусмотрено повышение: с 1 января 2027 года — на 8%, а с 1 января 2028 года — на 7,3%. Бюджетные ассигнования на эти цели заложены в проекте основного финансового документа страны.

