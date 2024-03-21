В России предложили увеличить налоговые вычеты для многодетных семей

В России уже действуют налоговые вычеты для россиян, но однократные, доступные при приобретении жилья, в том числе и в ипотеку. Это помогает вернуть 13% от затраченной суммы, но не более 2 млн рублей. В среднем граждане забирают по вычету до 650 тыс. рублей. Однако существующая практика применяется ко всем категориям граждан, включая и многодетные семьи. Они несут более существенные финансовые убытки, и получение даже 500 тыс. рублей не будет сильно ощутимым.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности двукратного увеличения сумм налоговых вычетов — до 4 и 6 млн рублей, с которых гражданин будет иметь возможность вернуть 13% подоходного налога, если он имеет на момент приобретения жилья статус многодетного либо приобрёл данный статус уже после приобретения жилья», — говорится в тексте обращения политиолога к главе Минтруд РФ.

Как уточнил инициатор, правка о налоговом вычете исходит из реализации госполитики по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили начислять баллы к ЕГЭ за разработку стартапа.