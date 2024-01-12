В России придумали, как бороться с иноагентами-должниками по налогам

В действующее налоговое законодательство России предложили внести новые правки. С такой инициативой выступил заслуженный юрист страны Иван Соловьев, передает RT .

Некоторые лица, признанные иноагентами, оставили после себя неисполненные обязательства по налогам и взносам. Многие давно покинули Россию, забыв про долги. Однако от действий этих уклонистов страдает федеральный и региональный бюджеты, а также соцфонды, получающие выплаты.

Соловьев предлагает применить новые нормы в отношении иноагентов с долгами. Например, если их задолженность в общей сумме превышает 10 тысяч рублей, то можно будет приступать к решительным действиям.

«В связи с изложенным предлагаю дополнить действующее налоговое законодательство положением о том, что наличие у физического или юридического лица, включенного в реестр иностранных агентов, недоимки по налогам и сборам, превышающей 10 тыс. рублей, является основанием для назначения и проведения налоговыми органами выездной налоговой проверки такого налогоплательщика», — заявил профессор в обращении к руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

По мнению автора инициативы, такая мера помогла бы уменьшить случаи уклонения от налогов, а также упростить контроль за налоговыми правонарушениями.

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